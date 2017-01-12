Визуально оформить карточку для одного товара

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Завершен2 заявки194 просмотра

Добрый день. За 1 час разметил страницу, написал текст и нарисовал картинки для карточки товара, но возможно у Вас получится лучше.

http://geib.com.ua/grooming-complects-geib/nabor-gator-8-5-3-edinitsy-detail

Обязательно заменить 4 дилетантские картинки "проверить цену", " в наличии", "200%" итд и нарисовать еще одну "под заказ".

Можно придерживаться текущего шрифта, размеров картинок и т д , можно не придерживаться. Возможно эти картинки сделаете динамическими, на Ваш выбор.     -  http://prntscr.com/dtx36x

Подразумевается, что код будет дублироваться на описание всего товара в интернет магазине и меняться лишь нужное описание.

Не знаю, сколько это стоит, поэтому предлагайте

Исполнителя предпочту из Украины, для удобства рассчета через ПБ24

СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО!  Спасибо.

8 лет назад
kpidoctor
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$15
2 дня
Быстро и именно так, как я просил
Рекомендую Сергея как порядочного заказчика. Всегда на связи. Четкое ТЗ. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад

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