Визуально оформить карточку для одного товара

Добрый день. За 1 час разметил страницу, написал текст и нарисовал картинки для карточки товара, но возможно у Вас получится лучше.

http://geib.com.ua/grooming-complects-geib/nabor-gator-8-5-3-edinitsy-detail

Обязательно заменить 4 дилетантские картинки "проверить цену", " в наличии", "200%" итд и нарисовать еще одну "под заказ".

Можно придерживаться текущего шрифта, размеров картинок и т д , можно не придерживаться. Возможно эти картинки сделаете динамическими, на Ваш выбор. - http://prntscr.com/dtx36x

Подразумевается, что код будет дублироваться на описание всего товара в интернет магазине и меняться лишь нужное описание.

Не знаю, сколько это стоит, поэтому предлагайте

Исполнителя предпочту из Украины, для удобства рассчета через ПБ24

СДЕЛАЙТЕ КРАСИВО! Спасибо.