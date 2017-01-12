Заполнение базы данных свадебных специалистов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт27 заявок399 просмотров

Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России.

Что нужно делать:

1. Получить список конкретных городов

2. Найти в городах специалистов с конкретными контактными данными по пожеланиям заказчика

3. Внести найденную информацию в базу данных компании

Работа в 3 этапа, начиная с мелких городов и заканчивая самыми крупными. 

8 лет назад
prosvadbusu
Ульяна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров