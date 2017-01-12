Завести товар в базу (копируем с одного мазагина в другой)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок208 просмотров

линки дам в личку, скрины в аттаче

фото можно либо одно и то же, либо с Яндекса (лучше с Яндекса)

бюджет $10

работать буду с тем кто готов скопировать максимальное количество товара

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
ЧЕЛОВЕК СУПЕР!!! Так все сделал КЛАССНО! Молодец. Монета сейчас выведется с агрегатора, закину.
Приятно работать с такими людьми, как Сергей. Четко поставил задачу, без каких-либо задержек проверил готовый результат и сделал перевод. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество;) Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Booggy
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад