Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России. Что нужно делать: 1. Получить список конкретных городов 2. Найти в городах специалистов с конкретными ...
Завести товар в базу (копируем с одного мазагина в другой)
линки дам в личку, скрины в аттаче
фото можно либо одно и то же, либо с Яндекса (лучше с Яндекса)
бюджет $10
работать буду с тем кто готов скопировать максимальное количество товара
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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