Здравствуйте. Необходимо разместить отзыв на сайте otzovik.com о своем опыте использования мобильного приложения. Проблематика заключается в том, что карточка, на которой нужно разместить отзыв была скомпрометирована и для того чтобы оставить отзыв нужно предоставить подтверждение, того что вы пользовались приложением (загрузить фотографию чека или чего то подобного). Текст отзыва пишите вы, доказательства использования тоже с вас. Ссылку на приложение и подробности отправлю в л.с. выбранному фрилансеру. Не стесняемся, называем цены. Оплата будет произведена за фактически размещенный отзыв.