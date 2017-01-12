Сбор частотностей и групировка в KeyCollector

Имеется большой проект в Кей коллекторе, который был собранна основе парсинга конкурентов. Нужно разбить данный проект по группам на основании урл в выдаче. После группировки снять !частотность по Яндексу. Не

нужно вникать в тему – просто разгруппировать на основе урл. Прикрепляю краткую инструкцию.

Могу купить Кей коллектор, если настроены работать со мной в будущем.

Проект содержит 210 000 ключей, это около 6000 групп

Оплата за 1 собранную группу 2 рубля