Редактор товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен37 заявок449 просмотров

Есть описание товаров на сайте. Но добавлены они некорректно. Около 100 товаров. Нужно проверить качество загруженных картинок, выполнить рерайт описания (который уже добавлен к товару). Движок магазина opencart/

Opencart
8 лет назад
olada
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

adro58
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Сделал все хорошо и вовремя, был на связи все время работы. Буду сотрудничать дальше, рекомендую.
Отличный, вежливый работодатель. Четкая постановка цели. Оплата четко в срок. Буду рад сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

adro58
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение базы данных свадебных специалистов

    Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России. Что нужно делать: 1. Получить список конкретных городов 2. Найти в городах специалистов с конкретными ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сбор частотностей и групировка в KeyCollector

    $200

    Имеется большой проект в Кей коллекторе, который был собранна основе парсинга конкурентов. Нужно разбить данный проект по группам на основании урл в выдаче. После группировки снять !частотность по Яндексу. Не нужно вникать в тему ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинки, графика на сайт.

    Необходимы тематически картинки, фотографии на сайт. Наш сайт: http://www.exprime.ru Разделы сайта: О компании. Автоперевозка.  Перевозка сборного груза.  Забор груза. Доставка груза. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа по заполнению файла .xls для наполнения сайта

    Берем из каталога .pdf или графических файлов фото и описание товара. Фото сохраняем с уникальным именем. Заносим в .xls таблицу: Наименование, артикул, описание, кратное описание, стоимость и наименование фото полученного ранее относящегося к этому товару. ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вставить фото в интерьер

    $15

    Для размещения в соц сетях нужны вкусные картинки с изображением продукта в интерьере (красивые элементы, декор, блокнот а5 с таким же изображением и т.д). Продукт - коробка белая BaNiBox. Есть реальные фото, но они вряд ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Визуально оформить карточку для одного товара

    Добрый день. За 1 час разметил страницу, написал текст и нарисовал картинки для карточки товара, но возможно у Вас получится лучше. http://geib.com.ua/grooming-complects-geib/nabor-gator-8-5-3-edinitsy-detail Обязательно заменить 4 дилетантские картинки "проверить цену", ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно собрать в интернете флаги стран.

    $10

    Нужно собрать в интернете изображения флагов стран определенной серии(атласные).   Примеры этой серии я прикрепил к этому заданию. Такие флаги называются атласные. Именно такие нужно найти. Ширина флага 120 пикселей. Когда будете сохранять ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разместить отзыв на сайте otzovik.com

    Здравствуйте. Необходимо разместить отзыв на сайте otzovik.com о своем опыте использования мобильного приложения. Проблематика заключается в том, что карточка, на которой нужно разместить отзыв была скомпрометирована и для того чтобы оставить отзыв нужно предоставить подтверждение, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад