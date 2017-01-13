Размещение текстов на WordPress

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Завершен11 заявок195 просмотров

Размещение текстов на WordPress: 

  • проверка кода (корректности заголовков, мусора)
  • прописывание мета-тегов (предоставляются)
  • подбор картинок и видео (по определенным требованиям в интернете 2-3 картинки и 1 видео к каждой статье)
Пишите ваши цены и сроки выполнения.
WordPress
8 лет назад
uliauta
Юлия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Сроки соблюдает, связь держит, работу выполняет хорошо, прислушивается к пожеланиям. Рекомендую к работе!
Понятное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, своевременная оплата, постоянная связь! Что еще нужно для работы?)) Рекомендую Юлию, как ответственного и хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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