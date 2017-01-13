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Размещение текстов на WordPress
Размещение текстов на WordPress:
- проверка кода (корректности заголовков, мусора)
- прописывание мета-тегов (предоставляются)
- подбор картинок и видео (по определенным требованиям в интернете 2-3 картинки и 1 видео к каждой статье)
Выбранный исполнитель
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