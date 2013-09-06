Поставить контент на wordpress сайт

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Мы добавляем второй язык на мультиязычный сайт и нам нужно поставить контент. 8 страниц и слайдер на главной. Настройка плагинов не потребуется.

www.goo.gl/5wkzS6

Небходимо быть знакомым с Wordpress плагинами WPML и Revolution slider.

Из сложностей: Текст в слайдере картинками. Нужно будет переводить в PSD макете, а потом сохранять отдельными картинками и размещать в слайдере.

Указывайте цену и сроки.

WordPress
10 лет назад
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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