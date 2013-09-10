Размещение вакансий на сайтах и досках

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки239 просмотров
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Необходимо разместить вакансии на досках объявлений и тематических сайтах (их подбор тоже осуществляете вы по определенным критериям). Пишите сроки, цены, есть ли опыт.

10 лет назад
AlbinosO_o
Елена 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень довольна выполненной работой. Приятно, когда при использовании минимума информации, исполнитель сам прекрасно ориентируется, что с ней делать и куда лучше размещать. Все четко в срок, без замечаний. Был предоставлен подробный отчет о проделанной работе. Буду еще обращаться. Всем рекомендую как ответственного человека, профессионально знающего свое дело!
Благодарен Елене за сотрудничество. Вся необходимая информация была сразу предоставлена, ответы на вопросы были даны. Оплата своевременная. Рекомендую!
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