Контент-менеджер в раздел "Красота и здоровье"

$500
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок413 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цель: Работа над разделом женского сайта.

Требования в порядке убывания значимости:

- Знание данной тематики, чтобы уметь различать достоверную информацию от взятой "из головы“.

- Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, и никто не будет в плюсе.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, соблюдение сроков.

- Наличие большого количества времени и желания для обучения.

- Умение работать и общаться с людьми. Не грубить, при ошибках — грамотно объяснять в чем недостатки.

- Разбираться в стилистике и грамматике текста, уметь различать " интересный» и «сухой» текст.

- Обладать чувством эстетики при подборе картинок.

- Понимать принципы форматирования текста.

- Понимание что такое ключевые слова, как и зачем делается HTML-разметка, базовые принципы работы поисковых систем. (не критично, но очень желательно)

При опыте работы контент-менеджером в контентных проектах (не магазинах, и прочем) — огромный плюс.

Задачи:

1. Найти ключевые слова под определенную тематику.

2. Передать копирайтеру на выполнение статью.

3. Проверить статью на соответствие требованиям, грамматике, стилистике текста.

Если статья немного не соответствует требованиям — исправить ошибки самостоятельно, если сильно — передать на исправление копирайтеру.

4. Написать краткое описание к прочитанной статьей (от200 символов), разместить на сайте, отформатировать.

Количество статей:

Не менее 50 в неделю.

При нарушении оговоренных сроков — штраф 20%.

Оплата контент-менеджеру за подбор ключей и выкладывание статьи:

1$ за статью на 3000 символов, 0,85$ за статью на 2000 символов, 0,75$ — 1500 символов.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ.

10 лет назад
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер по наполнению сайтов

    $1000

    Требуется контент-менеджер по наполнению сайта CMS-bitrix, уникальные статьи на главной странице, в разделах и подразделах, наполнение товаром и описание к нему, а также фотографии.Оптимизация сайта под поисковики( семантическое ядро сайта).

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Требуется контент-менеджер в новый, быстро развивающийся проект HauteHipsters.com. Обязанности: - наполнение каталога товарами через ссылки на сторонние интернет-магазины (с переводом на русский и без) - ведение базы данных товаров, хранение информации с изображениями Требования: - английский на уровне грамотного ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить 3 раздела на wordpress

    $50

    Добрый день. Нужно наполнить 3 раздела сайта Сайт на wordpress Суть наполнения - содрать с сайта с некоторыми изменениями. - Картинка - Немного текста - Код с ютуба Смотрите, нужно с сайта http://www.imperiaprazdnika.com.ua/stars.php скопировать 3 раздела. в сайт http://worldevent.com.ua/category/zvezdy/ Укр., Росс., Зарубежные ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск и размещение презентаций на сайте

    $25

    Имеется сайт с школьными презентациями, нужно заполнить новые рубрики (презентации по русскому языку). От вас требуется поиск презентаций в интернете и размещение презентации на сайте (сделать скриншот первого слайда презентации, разместить его на страничке и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение туристического сайта

    Создать наполнение сайта http://turtrans.net.ua Пример наполнения представлен на стране Австрія и горда Відень. А также готелей города Відень. Вся информация предоставляется по ссылкам с интернета. Жду Ваших предложений. P.S. СМС Joomla 2.5

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта DLE (копировать - вставить)

    $25

    На сайт с поздравительной тематикой требуеться человек который будет добавлять поздравления из интернета (список от куда добавлять я предоставлю), работа чисто копировать вставить текст в нужную категорию сможет каждый (смс сайта DLE), Добавлять поздравления нужно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить сайт контентом.

    $100

    Здравствуйте! Необходимо быстрои оперативно за 1-2 дня наполнить сайт контентом.Картинки, описания. Вам дается доступ к анкете, Вы выбираете данные, заполняете. Сайт-одностраничник сделан на конструкторе. Особых знаний не нужно, верстать ничего не надо.Просто заполняете данные их анкеты. ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение каталога

    $100

    Необходимо наполнить каталог интернет магазинов по списку ссылок. Схема наполнения: 1) Заходите в CMS 2) Жмете - магазин "Добавить" - выбираете категорию Копируете по ссылке: - название интернет-магазина - URL сайта - адрес - email - телефон - ссылки на социальные сети, если такие имеются ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад