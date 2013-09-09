Контент-менеджер на постоянную работу

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок323 просмотра
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Наполнение сайтов, красивое оформление информации на сайте, умение рисовать простые баннеры, рерайт текстов. Задачи будут ставятся через crm.

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10 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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