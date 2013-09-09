Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. +1-4 фотографий. Перед тем как откликнуться, ...
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Требуются копипастеры для наполнения сайта. На одну новость времени уходит не более 2х минут. Работа не сложная.
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