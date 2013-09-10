Отредактировать сайт на Word Press

Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок204 просмотра
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Нужно заменить картинки, поменять названия разделов на русские, создать нужное кол-во разделов и наполнить контентом (текст) в готовом шаблоне. Ссылка на сайт http://www.flag72.ru/

Во вложении то, как должен выглядеть измененный шаблон. Все картинки будут подготовлены в нужном размере, нужно только залить. Ничего резать, подгонять не нужно, все сделаем сами.

10 лет назад
starleyzif
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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