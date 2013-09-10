Отредактировать сайт на Word Press

Нужно заменить картинки, поменять названия разделов на русские, создать нужное кол-во разделов и наполнить контентом (текст) в готовом шаблоне. Ссылка на сайт http://www.flag72.ru/

Во вложении то, как должен выглядеть измененный шаблон. Все картинки будут подготовлены в нужном размере, нужно только залить. Ничего резать, подгонять не нужно, все сделаем сами.