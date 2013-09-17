Wordpress добавить около 400 позиций товаров

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Наполнение сайтовЗавершен5 заявок174 просмотра
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WordPress
10 лет назад
sbushinskii
Федоров 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
wvarious
44 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за работу! Очень вежливый и ответственный фрилансер, работа была выполнена с оговоренные сроки. С удовольствием буду рад сотрудничать еще.
Сергей отличный заказчик, было приятно работать. Оплатил заказ более чем вовремя. Настоятельно рекомендую.
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