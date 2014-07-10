Наполнение сайта книжного интернет-магазина

Добрый день. Требуется наполнение объявлениями портала недвижимости 1500 объявлений по 2 р за 1шт, объявления берутся с с других сайтов и досок объявлений ( список предоставлю) Список заполнения пунктов в фото. +1-4 фотографий. Перед тем как откликнуться, ...
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Наполнение содержимым сайта книжного интернет-магазина. Есть прайс поставщика, нужно искать информацию по каждой книге в интернете. Оплата 3 грн. (37 центов) за каждую добавленную на сайт книгу. Отправлю подробное описание работы.
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