Наполнение магазина систем видеонаблюдения

Интернет-магазину цветов требуется контент-менеджер на период выполнения проектов. Задачи - прописывание информации на сайте магазина (область, город, комментариев на страницах товара (нужно заполнить 200 товаров и 200 продвигаемых городов теми вопросами, которые чаще всего задают клиенты), ...
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Есть магазин на опенкарте. Сроки очень сжатые, т.е. наполнять нужно максимально быстро, с поиском картинок. База товаров - немного больше 1к позиций. Предпочтение переводом на карту ПриватБанк (Украина). От вас цена и сроки, укаывайте сразу, каждая заявка закрыта.
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