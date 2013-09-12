Наполнение магазина систем видеонаблюдения

Есть магазин на опенкарте. Сроки очень сжатые, т.е. наполнять нужно максимально быстро, с поиском картинок. База товаров - немного больше 1к позиций. Предпочтение переводом на карту ПриватБанк (Украина). От вас цена и сроки, укаывайте сразу, каждая заявка закрыта.

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