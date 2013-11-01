yurets2007

Юрий yurets2007

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг/копирайтинг
Работаем с Юрием давно. Он успешно выполнил свыше 30 проектов. Рекомендую его, как ответственного исполнителя, который никогда не подводит и делает свою работу качественно. Он внимательно изучает ТЗ, приятный в общении человек. Начиная работать с ним, не бойтесь за качество и сроки - все будет отлично. Рекомендую.!
Отличный заказчик. Работаем по многим проектам, всегда четкое ТЗ, своевременная оплат. Если хотите найти нормального заказчика - Евгений всегда лучший!
Ответный отзыв
L1DER
Заур 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Ищу автора для работы на постоянной основе
Справился отлично, продолжаем сотрудничество!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Требовательный но лояльный. Оплата всегда в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Написать три статьи на тему тонких клиентов
Спасибо за работу ! Очень надёжный исполнитель !
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей на сайт+копирайт о компании.
Отличная работа! Выполнил и качественно и в срок, рекомендую!
Приятно работать с человеком, который понимает чего он хочет
Ответный отзыв
Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта с декоративными красками
Четкий, уверенный стиль, грамотное вхождение ключевых слов, оперативное выполнение срочных работ. Рекомендуется к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четкая формулировка ТЗ. Сотрудничество полностью устроило, рекомендую всем остальным!!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
9 отзывов
от $1
#244
Переводы
нет отзывов
от $3
#7904