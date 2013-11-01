Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Работаем с Юрием давно. Он успешно выполнил свыше 30 проектов. Рекомендую его, как ответственного исполнителя, который никогда не подводит и делает свою работу качественно. Он внимательно изучает ТЗ, приятный в общении человек. Начиная работать с ним, не бойтесь за качество и сроки - все будет отлично. Рекомендую.!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работаем по многим проектам, всегда четкое ТЗ, своевременная оплат. Если хотите найти нормального заказчика - Евгений всегда лучший!
$10
10 баллов
11 лет назад
Справился отлично, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Требовательный но лояльный. Оплата всегда в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$45
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу ! Очень надёжный исполнитель !
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
$40
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! Выполнил и качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который понимает чего он хочет
$10
10 баллов
12 лет назад
Четкий, уверенный стиль, грамотное вхождение ключевых слов, оперативное выполнение срочных работ. Рекомендуется к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкая формулировка ТЗ. Сотрудничество полностью устроило, рекомендую всем остальным!!
Копирайтинг
9 отзывов
от $1
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Переводы
нет отзывов
от $3
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