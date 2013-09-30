Статьи для сайта с декоративными красками

Нужно написать текст для приглашения в интернет проект http://goldline.pro/ . на сайте вся информация о проекте. Возможно дальнейшее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, представляющий декоративные штукатурки и краски для дизайна интерьеров. Требуется качественная переработка уже размещенных материалов с плавным включением в текст ключевых запросов. Частично потребуются новые статьи и описания. Требования к текстам - под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.
Предпочтение авторам, имеющим опыт работы с дизайном интерьеров.
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