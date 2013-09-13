SEO-рерайт

На 4-5 тыс знаков, список слов, которые должны встречаться сообщу дополнительно (разделы меню), уникальность буду проверять по advego plagiatus
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хороший специалист по seo-рерайтингу сделает текст информативным, интересным и грамотным, а не бездумно наполнит его поисковыми фразами и ключевыми словами.
Тематика рерайта: социальные сети.
Требования:
• Плотность так называемых «ключевиков» должна составить 5–8% (не больше!!!) от объема seo статьи.
• Самыми весомыми являются ключевики в первом и последнем абзацах. То есть туда обязательно включаем все важные ключи. В средней части распределяем ключевые слова равномерно, больше двух раз подряд их ставить не стоит.
• Таким образом, при написании текста из 1000 знаков без пробелов вы должны вписать в него около 6 ключевиков.
• Уникальность не менее 95% по Адвего.
• Каждый день необходимо писать не менее 5 статей (2–4 тыс. знаков б/п каждая).
Рекомендации:
• Не сводить рерайт к замене всех (или почти всех слов исходника) синонимами.
• Структуру исходного предложения менять можно и нужно.
• Если абзацы рабочего текста не выстроены в виде логически неизменной конструкции – можно смело менять их местами.
• Заголовок также требует рерайта.
• Старайтесь сохранить объём, стиль и смысл исходного текста
• Помните: самый простой способ сделать качественный рерайт – просто переписать текст своими словами, следуя от предложения к предложению.
Условия:
• Оплата по факту, каждые 10 статей.
• 1,5 $ за 1000 знаков б/п
• Оплата: ВебМани
• Трижды перечитайте текст перед отправкой. Если возвращенных текстов на доработку станет много, то сотрудничество прекращаем.
************************
Оставляйте свои предложения здесь.
- Похожие заказы
- Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим копирайтер на сайт. Сайт отзывов пользователей различной техники и услуг. Необходимо копирайтить отзывы на различную технику. Задача находить объект и писать на него отзыв. Более подробная информация в личке. С вас в заявке стоимость одного отзыва, количество символов ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются авторы с опытом написания статей о корпусной мебели, желательно о шкафах-купе. Стиль нужен легкий, четкая логическая структура текста со вхождениями ключей. Требования под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для новостного проекта "Про Новоуральск" требуется рерайтер с навыками журналиста. Задача - брать обычные новости с указанных ресурсов (1500-2000 знаков), внимательно их читать, понимать и писать краткую, ёмкую и красочную новость на 1-2 абзаца (до 500 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать сравнительный обзор приложений на тему "Навигатор для Андроид". ТЗ вышлю. Объем 6-8 килознаков. Нужен грамотный, интересный текст для людей от человека, разбирающегося в тематике.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
3000-4000 Тыс символов. Обзор приложений. Описать кому будет полезно, описать какие функции выполняет. Интересует подборка как для горшечных так и для срезных букетов, а также заказа цветов онлайн или ухода за цветами, растущими дома. Пожалуйста, пришлите ссылку ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен хороший копирайтер/рерайтер Желательно с журналистким образованием (или студент) Тематика написания статей смартфоны, гаджеты ипр. Наличие iPhone или iPad большой плюс.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $550
Для ежедневного ведения новостных проектов требуется человек, знакомый с работой с новостями. Работа за зарплату. В данный момент 16 тысяч рублей в месяц. Выплата ежедневно на я-деньги. Пишите скайп и будьте готовы к общению.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
поиск и написание текстов по заданной тематике с учетом ключевых слов. тексты для людей, легко читающиеся, со смыслом, без воды, без тупого переставления слов. по ценам за 1000 знаков: 50р - рерайт 60р - рерайт с поиском исходника 70р - ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт10 лет назад