SEO-рерайт

Хороший специалист по seo-рерайтингу сделает текст информативным, интересным и грамотным, а не бездумно наполнит его поисковыми фразами и ключевыми словами.

Тематика рерайта: социальные сети.

Требования:

• Плотность так называемых «ключевиков» должна составить 5–8% (не больше!!!) от объема seo статьи.

• Самыми весомыми являются ключевики в первом и последнем абзацах. То есть туда обязательно включаем все важные ключи. В средней части распределяем ключевые слова равномерно, больше двух раз подряд их ставить не стоит.

• Таким образом, при написании текста из 1000 знаков без пробелов вы должны вписать в него около 6 ключевиков.

• Уникальность не менее 95% по Адвего.

• Каждый день необходимо писать не менее 5 статей (2–4 тыс. знаков б/п каждая).

Рекомендации:

• Не сводить рерайт к замене всех (или почти всех слов исходника) синонимами.

• Структуру исходного предложения менять можно и нужно.

• Если абзацы рабочего текста не выстроены в виде логически неизменной конструкции – можно смело менять их местами.

• Заголовок также требует рерайта.

• Старайтесь сохранить объём, стиль и смысл исходного текста

• Помните: самый простой способ сделать качественный рерайт – просто переписать текст своими словами, следуя от предложения к предложению.

Условия:

• Оплата по факту, каждые 10 статей.

• 1,5 $ за 1000 знаков б/п

• Оплата: ВебМани

• Трижды перечитайте текст перед отправкой. Если возвращенных текстов на доработку станет много, то сотрудничество прекращаем.

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