SEO-рерайт

$500
КопирайтингЗакрыт5 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хороший специалист по seo-рерайтингу сделает текст информативным, интересным и грамотным, а не бездумно наполнит его поисковыми фразами и ключевыми словами.

Тематика рерайта: социальные сети.

Требования:

• Плотность так называемых «ключевиков» должна составить 5–8% (не больше!!!) от объема seo статьи.

• Самыми весомыми являются ключевики в первом и последнем абзацах. То есть туда обязательно включаем все важные ключи. В средней части распределяем ключевые слова равномерно, больше двух раз подряд их ставить не стоит.

• Таким образом, при написании текста из 1000 знаков без пробелов вы должны вписать в него около 6 ключевиков.

• Уникальность не менее 95% по Адвего.

• Каждый день необходимо писать не менее 5 статей (2–4 тыс. знаков б/п каждая).

Рекомендации:

• Не сводить рерайт к замене всех (или почти всех слов исходника) синонимами.

• Структуру исходного предложения менять можно и нужно.

• Если абзацы рабочего текста не выстроены в виде логически неизменной конструкции – можно смело менять их местами.

• Заголовок также требует рерайта.

• Старайтесь сохранить объём, стиль и смысл исходного текста

• Помните: самый простой способ сделать качественный рерайт – просто переписать текст своими словами, следуя от предложения к предложению.

Условия:

• Оплата по факту, каждые 10 статей.

• 1,5 $ за 1000 знаков б/п

• Оплата: ВебМани

• Трижды перечитайте текст перед отправкой. Если возвращенных текстов на доработку станет много, то сотрудничество прекращаем.

************************

Оставляйте свои предложения здесь.

10 лет назад
glix
Марк 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходим копирайтер

    Необходим копирайтер на сайт. Сайт отзывов пользователей различной техники и услуг. Необходимо копирайтить отзывы на различную технику. Задача находить объект и писать на него отзыв. Более подробная информация в личке. С вас в заявке стоимость одного отзыва, количество символов ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественные статьи о корпусной мебели

    Требуются авторы с опытом написания статей о корпусной мебели, желательно о шкафах-купе. Стиль нужен легкий, четкая логическая структура текста со вхождениями ключей. Требования под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Ищем рерайтера-журналиста для постоянной работы

    Для новостного проекта "Про Новоуральск" требуется рерайтер с навыками журналиста. Задача - брать обычные новости с указанных ресурсов (1500-2000 знаков), внимательно их читать, понимать и писать краткую, ёмкую и красочную новость на 1-2 абзаца (до 500 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сравнительный обзор приложений для ОС Андроид.

    Требуется написать сравнительный обзор приложений на тему "Навигатор для Андроид". ТЗ вышлю. Объем 6-8 килознаков. Нужен грамотный, интересный текст для людей от человека, разбирающегося в тематике.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статью топ 5 приложений о цветах для iOS

    3000-4000 Тыс символов. Обзор приложений. Описать кому будет полезно, описать какие функции выполняет. Интересует подборка как для горшечных так и для срезных букетов, а также заказа цветов онлайн или ухода за цветами, растущими дома. Пожалуйста, пришлите ссылку ...

    iOS
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    $500

    Нужен хороший копирайтер/рерайтер Желательно с журналистким образованием (или студент) Тематика написания статей смартфоны, гаджеты ипр. Наличие iPhone или iPad большой плюс.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер новостей.

    $550

    Для ежедневного ведения новостных проектов требуется человек, знакомый с работой с новостями. Работа за зарплату. В данный момент 16 тысяч рублей в месяц. Выплата ежедневно на я-деньги. Пишите скайп и будьте готовы к общению.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер/копирайтер

    поиск и написание текстов по заданной тематике с учетом ключевых слов. тексты для людей, легко читающиеся, со смыслом, без воды, без тупого переставления слов. по ценам за 1000 знаков: 50р - рерайт 60р - рерайт с поиском исходника 70р - ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад