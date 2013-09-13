Ищем рерайтера-журналиста для постоянной работы

Приветствую! Есть потребность в авторе текстов на юридическую тематику по законодательству РФ. Это обязательно должен быть человек с юридическим образованием и, желательно, с опытом работы по специальности. Работа по-своему интересная и даже полезная, нужно будет раскрыть различные ситуации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для новостного проекта "Про Новоуральск" требуется рерайтер с навыками журналиста.
Задача - брать обычные новости с указанных ресурсов (1500-2000 знаков), внимательно их читать, понимать и писать краткую, ёмкую и красочную новость на 1-2 абзаца (до 500 знаков). Обязательно ярки и дерзкий заголовок.
Объем 2-5 новостей в день.
Жду предложений по цене и примеры.
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