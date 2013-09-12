Статьи для авто сайта

Приветствую! Есть потребность в авторе текстов на юридическую тематику по законодательству РФ. Это обязательно должен быть человек с юридическим образованием и, желательно, с опытом работы по специальности. Работа по-своему интересная и даже полезная, нужно будет раскрыть различные ситуации ...
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Требуются статьи на темы тюнинга автомобилей внешний,внутрений, технический и т.д.
кароче статейки которые будут полезны атовладельцам и которые можно будет повторить
цена 40р/1000 знаков заказ на 100 -150 статей.
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