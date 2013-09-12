Статьи вебмастерской тематики

Есть статья на Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Нужно отредактировать ее и привести в вид соответствующий данному ресурсу (чтобы статья не была рекламной и т.п.). она предлагается к удалению. нужен человек, который смог бы ее отредактировать так, чтобы она удовлетворила ...
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Необходимо написать 100 уникальных оптимизированных статей на вебмастерскую тему. Никаких рерайтов и копипастов!
Статьи должны быть грамотными, интересными и качественными.
Размер 1 статьи от 5000 до 6000 символов.
Требования к копирайтерам:
1. Опыт работы
2. Наличие знаний в вебмастерской теме
3. Наличие портфолио и примеров статей в сети написанных вами
Писать только сюда. Четко указывайте сроки и цену
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