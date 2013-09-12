Статьи вебмастерской тематики

КопирайтингЗакрыт6 заявок228 просмотров
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Необходимо написать 100 уникальных оптимизированных статей на вебмастерскую тему. Никаких рерайтов и копипастов!

Статьи должны быть грамотными, интересными и качественными.

Размер 1 статьи от 5000 до 6000 символов.

Требования к копирайтерам:

1. Опыт работы

2. Наличие знаний в вебмастерской теме

3. Наличие портфолио и примеров статей в сети написанных вами

Писать только сюда. Четко указывайте сроки и цену

10 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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