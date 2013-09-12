Статьи вебмастерской тематики

Есть статья на Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Нужно отредактировать ее и привести в вид соответствующий данному ресурсу (чтобы статья не была рекламной и т.п.). она предлагается к удалению. нужен человек, который смог бы ее отредактировать так, чтобы она удовлетворила ...