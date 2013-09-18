Цикл статей по строительству

$100
КопирайтингЗавершен23 заявки415 просмотров
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Набираю команду на строительный рерайт. Оплата 1$/1000. Подробности в привате ближе к вечеру. Работы много.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
5 дней
Отличный копирайтер - все в срок, очень качественно. Приятное общение. Рекомендую.
Всё было быстро, комфортно, а оплата как всегда - своевременная и в полном объёме. Марианна, очередное Вам спасибо.
Riddel
Виктор 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Работа сделана качественно и раньше срока. Очень хорошие "человеческие" тексты - рекомендую.
Рекомендую.
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Стефания очень ответственный исполнитель, никогда не подводит, всегда сдает качественные материалы.
Продолжаем сотрудничать!
renessens
26 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Хожи свою работу сделал хорошо. Будем дальше продолжать сотрудничать.
Хороший заказчик, рекомендую.
gradinarovaK
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Кристина быстро и качественно работает. Я с удовольствием продолжу сотрудничество.
С Марианной всегда приятно работать: четкая постановка и мгновенная оплата гарантированы!
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
7 дней
Сергей пишет качественно и уникально. И быстро, и без ошибок, и по теме. Одни плюсы. Продолжаем сотрудничество
Прекрасно поработали с Марианной. Хочется отметить четко сформулированное ТЗ и оперативный выход на связь. Оплата осуществлялась буквально сразу же после отправки сделанного задания. Намерен сотрудничать и дальше!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
7 дней
Как всегда - качественно, в срок, без правок. Спасибо!
Порядочный и ответственный заказчик! Мгновенная оплата и четкое ТЗ. Спасибо за сотрудничество!
ksen1966
Сергей 
57 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
10 дней
Быстро и качественно сделанная работа. Уникальность всегда 100%. Отличный слог. Спасибо!
Все, как всегда в порядке
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