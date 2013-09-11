Копирайтинг сео-текстов

Требуется: Новостные статьи женской тематики, предпочтительно копирайт, но качественный рерайт так же приветствуется. Статьи должны иметь характер информационного или аналитического жанра (репортаж, статья, обзор, рецензия). Размер статьи: 2500–3000 знаков. Оплата: 1000 знаков — 1 WMZ. P.S. С заявкой ...
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Требуется копирайтер для написания сео текстов для салонов красоты.
разделы - наращивание ногтей, маникюр, педикюр, шеллак.
примерный объем 50000 символов.
Примеры работ по тематике - обязательно!
Стоимость - 65 рублей за 1000 знаков.
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