Seo-тексты для интернет-магазина одежды

Здравствуйте. Нужен человек для ведения страниц в Фейсбук и Вконтакте. Ежедневно публикация по 2 поста в соц сеть: 1. Полезного содержания (инфографика или совет) 2. Красивое фото или картинка Разные посты для ФБ и ВК. Копирайты других сайтов нужно затирать, оставлять ...