Переодическая публикация в Facebook и vk. Дети.

КопирайтингЗавершен7 заявок215 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен человек для ведения страниц в Фейсбук и Вконтакте.

Ежедневно публикация по 2 поста в соц сеть:

1. Полезного содержания (инфографика или совет)

2. Красивое фото или картинка

Разные посты для ФБ и ВК.

Копирайты других сайтов нужно затирать, оставлять только копирайты авторов инфографики.

Тематика: Дети, детская продукция.

Потребитель контента: Молодые родители. Возраст ребенка: От новорожденных до 3-х лет. (можно разбавлять контентом для родителей более взрослых детей, но в наименьшей степени)

Интересует стоимость за 1 пост при месячном объеме в 120-124 постов.

10 лет назад
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
fedorova_olesya
Олеся 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, продолжаем сотрудничать! Рекомендую.
Дмитрий - отличный заказчик. Четко поставил задачи, ответил на вопросы, своевременно производит оплату.
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