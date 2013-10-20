Переодическая публикация в Facebook и vk. Дети.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Нужно написать продающий текст для инфо-продукта по контекстной рекламе «Перенос рекламных компаний из Яндекс Директ в Google Adwords и Бегун». Наброски текста от автора инфо-продукта: приложен в архиве Ссылки на другие сайты (из этой или ...
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Здравствуйте.
Нужен человек для ведения страниц в Фейсбук и Вконтакте.
Ежедневно публикация по 2 поста в соц сеть:
1. Полезного содержания (инфографика или совет)
2. Красивое фото или картинка
Разные посты для ФБ и ВК.
Копирайты других сайтов нужно затирать, оставлять только копирайты авторов инфографики.
Тематика: Дети, детская продукция.
Потребитель контента: Молодые родители. Возраст ребенка: От новорожденных до 3-х лет. (можно разбавлять контентом для родителей более взрослых детей, но в наименьшей степени)
Интересует стоимость за 1 пост при месячном объеме в 120-124 постов.
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