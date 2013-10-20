Переодическая публикация в Facebook и vk. Дети.

Здравствуйте.

Нужен человек для ведения страниц в Фейсбук и Вконтакте.

Ежедневно публикация по 2 поста в соц сеть:

1. Полезного содержания (инфографика или совет)

2. Красивое фото или картинка

Разные посты для ФБ и ВК.

Копирайты других сайтов нужно затирать, оставлять только копирайты авторов инфографики.

Тематика: Дети, детская продукция.

Потребитель контента: Молодые родители. Возраст ребенка: От новорожденных до 3-х лет. (можно разбавлять контентом для родителей более взрослых детей, но в наименьшей степени)

Интересует стоимость за 1 пост при месячном объеме в 120-124 постов.