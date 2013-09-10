Здравствуйте дорогие друзья, нужен рерайт статей каждый в длину примерно 1500 символов с пробелами. Учтите, что текст должен быть не только уникальным, но и хорошо читаемым (т.к. уникальный могу и сам сделать через программу, за пару секунд, вот только его качество не очень хорошее)

Называйте Вашу цену. Пожалуйста, если не трудно ссылки на уже выполненные рерайты =)