Эмоциональные тексты для студии бальных танцев

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Требуется наполнение сайта студии бальных танцев статьями с правильным размещением ключевых слов. Тексты должны соответствовать требованиям биржи Miralinks. Статьи нужны яркие, эмоциональные, со знанием терминологии. Оплата в день сдачи работы WMR 45 руб/1000 збп.
Предпочтение копирайтерам с портфолио.
Требования:
- внимательность к ТЗ;
– умение ясно и ГРАМОТНО излагать свои мысли на бумаге;
– фантазия, достаточная для того, чтобы писать много текста на одну и ту же тему.
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