Эмоциональные тексты для студии бальных танцев

Работала с Ольгой впервые. И считаю, что мне очень повезло: темы интересные, а оплата мгновенная. Заказчик понимающий, тз предоставляет, если где нужно - поправляет. Кстати, Ольга к тому же обладает тонким чувством юмора)) В общем, спасибо Вам за сотрудничество. А другим исполнителям я рекомендую поработать с Ольгой хоть раз - вы ни о чем не пожалеете.