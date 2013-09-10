Исправить 44 текста

Есть 44 текста, написанные нерадивым рерайтером, которая решила схалтурить.

2/3 этих текстов - шаблонные, то есть почти полностью идентичны.

Задача - обнаружить идентичные тексты, сделать их разными(отрерайтить, поменять абзацы)

Вставить туда ключевики. Это будет проще, т.к в названиях статей эти ключевики указаны.

Пишите в заявках цены и сроки. Будем работать.