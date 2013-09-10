Копирайтинг

КопирайтингЗавершен17 заявок397 просмотров
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Требуется написать 40 небольших текстов на 300-400 зн. Образцы дам. Тексты это отзывы по ключевым словам. Ничего сложного, нужен обычный текст, можно даже не совсем литературный, главное быстро сделать.

10 лет назад
paveld76
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$24
2 дня
Отличный исполнитель! Вдумчивый и профессиональный. Очень хорошо сделал свою работу , на совесть как говорится. Рекомендую всем!
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