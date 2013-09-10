Написание текстов для страниц сайта

Необходимо писать об играх под Android. 1 статья - 4000 збп. Цена - 30/1000. 17 статей в неделю, не больше, не меньше. Примечания: писать нужно свободным стилем, по примеру. Желательно наличие android-девайса. В крайнем случае можно черпать информацию ...