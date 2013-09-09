Копирайтер IT-тематики (Android-игры)

Необходимо писать об играх под Android.

1 статья - 4000 збп.

Цена - 30/1000.

17 статей в неделю, не больше, не меньше.

Примечания: писать нужно свободным стилем, по примеру. Желательно наличие android-девайса. В крайнем случае можно черпать информацию с YouTube. Рерайт не принимается, только копирайт.

Желательно, чтобы исполнителем был парень, так как девушкам эта тематика может быть далека.

Работы много, так что сотрудничество планируется длительное...

Если готовы к сотрудничеству пишите в скайп или на мыло. В первую очередь рассматриваются кандидаты с любыми примерами работ.