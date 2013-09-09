Копирайтер IT-тематики (Android-игры)

Необходимо грамотные тексты по теме ООО в РФ (Общество с ограниченной ответственностью). Оплата: 40 рублей за 1000 символов без пробелов. (Веб-мани или Яндекс-деньги); Требования к написанию: Необходимо разбираться в теме+дано подробное техническое задание с планом текста, ...
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Необходимо писать об играх под Android.
1 статья - 4000 збп.
Цена - 30/1000.
17 статей в неделю, не больше, не меньше.
Примечания: писать нужно свободным стилем, по примеру. Желательно наличие android-девайса. В крайнем случае можно черпать информацию с YouTube. Рерайт не принимается, только копирайт.
Желательно, чтобы исполнителем был парень, так как девушкам эта тематика может быть далека.
Работы много, так что сотрудничество планируется длительное...
Если готовы к сотрудничеству пишите в скайп или на мыло. В первую очередь рассматриваются кандидаты с любыми примерами работ.
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