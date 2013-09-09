Рерайт текста

Необходимо грамотные тексты по теме ООО в РФ (Общество с ограниченной ответственностью). Оплата: 40 рублей за 1000 символов без пробелов. (Веб-мани или Яндекс-деньги); Требования к написанию: Необходимо разбираться в теме+дано подробное техническое задание с планом текста, ...
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Здравствуйте. Нужно сделать рерайт двух текстов на сайте на DLE
http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/87-natyazhnye-potolki-dlya-raznyh-pomescheniy.html
http://stroymirov.ru/stroitelstvo-remont/88-mezhkomnatnye-dveri.html
Требования:
— ссылки оставлять;
— уникальность по Advego от 95%
— сами загружать ваш текст на сайт(дам доступ к админке). По сути исправить текущий текст.
Оплата:
— WMR, QIWI, Яндекс.Деньги
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