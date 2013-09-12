Написание статьи по маникюрной тематики

$50
КопирайтингЗавершен16 заявок221 просмотр
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Требуется написать качественную, грамотную, полезную статью для людей по теме маникюра. О чем конкретно писать, вы выбираете сами, но с учетом следующих нюансов:

Я даю две фразы, которые нужно органично встроить в статью, а сам текст должен ненавязчиво побуждать по ним перейти.

Объем 2,4-2,5к знаков.

Все значимые слова не должны повторяться больше определенного количества раз. От автора требуется богатый лексикон, чтобы заменять их синонимами да и вообще сделать текст красивым.

Срок выполнения - максимум 1 день после получения инструкций (ключевых фраз). Сроки важны.

Статья, разумеется, должна быть уникальной, а не просто рерайтом из одного-двух источников. Если уж рерайтите, берите несколько источников, компонуйте, придайте свой стиль (а он должен быть) изложению, свои выводы и т.п.

Если сотрудничество и вам, и мне понравится, можем его продолжить.

Оплату ЗА СТАТЬЮ предлагайте.

10 лет назад
Kuksin_Dmitry
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$30
4 дня
Работа была выполнена даже быстрее, чем требовалось. Но не в ущерб качеству: статьи получились действительно авторскими и интересными. Что немаловажно - с учетом всех оптимизационных условий. Спасибо за качественные тексты, Адель! С удовольствием продолжу сотрудничество.
С Дмитрием прекрасно сотрудничать. На моей памяти это самый добродушный и понимающий заказчик, поэтому работать было в удовольствие. Без всякого преувеличения. Спасибо Вам за приятный и интересный заказ! Если что, всегда можете на меня положиться.
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