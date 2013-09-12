Написание статьи по маникюрной тематики

Требуется написать качественную, грамотную, полезную статью для людей по теме маникюра. О чем конкретно писать, вы выбираете сами, но с учетом следующих нюансов:

Я даю две фразы, которые нужно органично встроить в статью, а сам текст должен ненавязчиво побуждать по ним перейти.

Объем 2,4-2,5к знаков.

Все значимые слова не должны повторяться больше определенного количества раз. От автора требуется богатый лексикон, чтобы заменять их синонимами да и вообще сделать текст красивым.

Срок выполнения - максимум 1 день после получения инструкций (ключевых фраз). Сроки важны.

Статья, разумеется, должна быть уникальной, а не просто рерайтом из одного-двух источников. Если уж рерайтите, берите несколько источников, компонуйте, придайте свой стиль (а он должен быть) изложению, свои выводы и т.п.

Если сотрудничество и вам, и мне понравится, можем его продолжить.

Оплату ЗА СТАТЬЮ предлагайте.