Требуются авторы статей на женские тематики

$500
КопирайтингЗакрыт25 заявок402 просмотра
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Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества.

Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные.

Условия работы:

- удаленно

- оплата 90 рублей за 1000 символов с пробелами

- работа по еженедельному плану (уровень Вашей загрузки устанавливается в зависимости от Ваших пожеланий — от 3 000 до 10 000 символов в день)

Требования:

- 100% грамотность

- 98–100% уникальность

- аккуратность

- интерес к женским тематикам (одежда, обувь, интерьер)

Рассматриваются только резюме кандидатов, выполнивших небольшое тестовое задание (не оплачивается).

Тестовое задание: статья про норковые шубы, нужно придумать заголовок и написать интересную и актуальную статью объем 800–1000. символов.

10 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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