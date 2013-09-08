Наполнение интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт18 заявок350 просмотров
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Необходимы сотрудники для наполнения интернет-магазина зоотоваров.

Наполнение происходит по высылаемому прайсу поставщика: добавление товара на сайт, фото, описание, цена, 1-2 отзыва на единицу товара.

Для копирайта предоставляется два аналогичных сайта. Объем до 4000 наименований, кол-во знаков на описание 300-2500/один товар.

Выставляю план работы на неделю. Оплата производится после проверки еженедельно по факту выполнения работ через сбер, WebMoney.

Связь - скайп, ICQ, e-mail.

Предлагайте ваши тарифы на единицу наименования, предпочтение отдается участнику с отзывами.

10 лет назад
hvostik-nn
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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