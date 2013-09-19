Аналитические статьи с фотографиями в блоге, соц. сети на тему отельного бизнеса. Советы, интервью, новости, аналитика, инновации. Нужен профессионал очень высокого класса. Имеющего опыт в журналистике. Агрессивные, дерзкие, объективные статьи.
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Требуется правка и создание контента.
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