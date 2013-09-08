Автор обзоров онлайн игр

КопирайтингЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Приветствую. На сайт http://www.danygame.com/ нужны обзорщики онлайн игр.

Требования

- любить и уметь играть в онлайн игры

- красиво и ненавязчиво о них писать

Будут нужно

- писать обзоры новых

-делать понятные и информативные гайды

-подбирать интересные новости индустрии

К вопросу подходить творчески поэтому не буду особо ограничивать в сроках

Оплата 30р за 1000 знаков

10 лет назад
numinoross
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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