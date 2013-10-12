Заполнение описаний к товарам

Здравствуйте. Нужно добавить на сайт 40 статей, тематика сайта: Новости и события в фотографиях. Текст КОПИПАСТ (минимальный размкр 2к), переписать заголовок, разместить 5-10 фотографий по теме. Движок WP. Нужно будет задавать как прошлые так и будущие даты. Статьи должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнение для сайта подарочной тематики описаний товаров с точки зрения товара и подарка.
Для работы будут предоставлены описания одного и более интернет-магазинов, которые можно использовать для рерайта (если качество достаточно хорошее).
На каждый товар нужно: описание - 300-1000 знаков с пробелами, список характеристик - до 500 знаков с пробелами.
Требования по уникальности: описание - не менее 92% по адвего, характеристики - требований нет.
Информация заполняется в личном кабинете копирайтера на сайте. К письму прикреплен скриншот формы заполнения. В ней ведется подсчет знаков и стоимости, поэтому уже при написании вы можете оценить объем и стоимость задачи, что довольно удобно. Пожалуйста, в заявках указывайте свой email, чтобы мы могли зарегистрировать пользователя.
Стоимость: 45 руб. за 1000 знаков с пробелами для описания, 15 руб. за 1000 знаков с пробелами для характеристик. Характеристики просто копипастятся с интернет-магазинов в нужном формате (Характеристика: значение) не имеют требований по уникальности, поэтому не считаются копирайтом. Например:
Размер: 30x30см
Материал: бронза
Всем желающим выдается тестовый подарок для описания, работа оплачивается. По результатам возможно долговременное сотрудничество.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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