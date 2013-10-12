Заполнение описаний к товарам

$50
КопирайтингЗавершен24 заявки418 просмотров
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Заполнение для сайта подарочной тематики описаний товаров с точки зрения товара и подарка.

Для работы будут предоставлены описания одного и более интернет-магазинов, которые можно использовать для рерайта (если качество достаточно хорошее).

На каждый товар нужно: описание - 300-1000 знаков с пробелами, список характеристик - до 500 знаков с пробелами.

Требования по уникальности: описание - не менее 92% по адвего, характеристики - требований нет.

Информация заполняется в личном кабинете копирайтера на сайте. К письму прикреплен скриншот формы заполнения. В ней ведется подсчет знаков и стоимости, поэтому уже при написании вы можете оценить объем и стоимость задачи, что довольно удобно. Пожалуйста, в заявках указывайте свой email, чтобы мы могли зарегистрировать пользователя.

Стоимость: 45 руб. за 1000 знаков с пробелами для описания, 15 руб. за 1000 знаков с пробелами для характеристик. Характеристики просто копипастятся с интернет-магазинов в нужном формате (Характеристика: значение) не имеют требований по уникальности, поэтому не считаются копирайтом. Например:

Размер: 30x30см

Материал: бронза

Всем желающим выдается тестовый подарок для описания, работа оплачивается. По результатам возможно долговременное сотрудничество.

10 лет назад
elena_zamaraeva
Елена 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
oookunb
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
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