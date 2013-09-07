Рерайт

$10
КопирайтингЗавершен3 заявки137 просмотров
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Требуется ответственный рерайтер для выполнения 10 000 знаков без пробелов.

Исходный материал предоставляется. Выполнить нужно сегодня.

Указывайте ссылки на примеры своих работ.

10 лет назад
Yulia_Volkova
Юлия 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
29 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
kira729888
Анна 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Тексты на первый взгляд написаны хорошо, стиль у Анны хороший. Тем не менее, сыграла злую шутку невнимательность. Опечатки, пропущенные запятые, лишние пробелы - все это казалось бы мелочи, но на мой взгляд они недопустимы для рерайтера/копирайтера. Даже после просьбы устранить все опечатки, мелких ошибок осталось немало. К сотрудничеству рекомендую, но редактура потребуется.
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