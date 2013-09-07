Тексты на первый взгляд написаны хорошо, стиль у Анны хороший. Тем не менее, сыграла злую шутку невнимательность. Опечатки, пропущенные запятые, лишние пробелы - все это казалось бы мелочи, но на мой взгляд они недопустимы для рерайтера/копирайтера. Даже после просьбы устранить все опечатки, мелких ошибок осталось немало. К сотрудничеству рекомендую, но редактура потребуется.