Дописать статью. Строительная тематика.

Есть черновой вариант текста для презентации (в основном тезисы и общие фразы). Тематика - строительство. Нужно по готовому плану красиво дописать статью.

Сейчас она около 4500 символов.

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