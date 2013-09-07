Дописать статью. Строительная тематика.

КопирайтингЗавершен2 заявки148 просмотров
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Есть черновой вариант текста для презентации (в основном тезисы и общие фразы). Тематика - строительство. Нужно по готовому плану красиво дописать статью.

Сейчас она около 4500 символов.

Оплата - 200 р. (перевод на карту альфа банка, wmr или телефон)

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10 лет назад
icqa
Ася 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$6
1 день
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