Регулярные статьи, новости и обзоры

Для сайта требуются регулярные новости, статьи, обзоры, на тему интернета, социальных сетей, гаджетов, коммуникаций и т.д. Желателен опыт в данных направлениях, простой понятный язык, без литературной "воды", живо и интересно. В предложении пишите цену, в день должно быть 2-3 обзора, новости или статьи

Желательно портфолио в этой области