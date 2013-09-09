21 статей тематики "Игры на Андроид"

Требуется консультация по китайским планшетным ПК . Вы должны хорошо разбираться по этой теме, разбираться в технических описаниях планшетов на английском языке.
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Статьи нужны на сайт.
1. Нужно забить описаниями 20 категорий с играми на Андроид:
Карточные игры ( Карточные игры, на андроид)
Азартные игры ( Азартные игры, на андроид)
Аркады ( Скачать, игры, аркады, на андроид)
Экшн ( Скачать, экшн, игры, на андроид)
Головоломки ( Головоломки, на андроид)
Гонки ( Скачать, игры, гонки, гоночные, на андроид)
Спортивные игры ( Скачать, спортивные игры, на андроид)
Зомби игры ( Скачать, зомби, игры, на андроид)
Приключения ( Скачать, игры, приключения, на андроид)
Квесты ( Скачать, квесты, на андроид)
Стрелялки ( Скачать, игры, стрелялки, на андроид)
Ролевые игры ( Скачать, ролевые игры, на андроид)
Башни ( Скачать, игры, башни, на андроид)
RPG ( Скачать, rpg, игры, на андроид)
Симуляторы ( Скачать, симуляторы, на андроид)
Стратегии ( Скачать, игры, стратегии, на андроид)
Играй на 2-их ( Скачать, игры, на 2, для двоих, на андроид)
Настольные игры ( Скачать, настольные игры, для андроид)
Виджеты ( Скачать, виджеты, на андроид)
Живые обои ( Скачать, живые обои, для андроид)
Требования к статьям:
длина: 500 символов;
ключевые слова: одна фраза из названия категории (прим. «Настольные игры»), ключевые слова из скобок (прим. «Скачать, настольные игры, для андроид»)
2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Игры на Андроид".
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