21 статей тематики "Игры на Андроид"

КопирайтингЗавершен3 заявки130 просмотров
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Статьи нужны на сайт.

1. Нужно забить описаниями 20 категорий с играми на Андроид:

Карточные игры ( Карточные игры, на андроид)

Азартные игры ( Азартные игры, на андроид)

Аркады ( Скачать, игры, аркады, на андроид)

Экшн ( Скачать, экшн, игры, на андроид)

Головоломки ( Головоломки, на андроид)

Гонки ( Скачать, игры, гонки, гоночные, на андроид)

Спортивные игры ( Скачать, спортивные игры, на андроид)

Зомби игры ( Скачать, зомби, игры, на андроид)

Приключения ( Скачать, игры, приключения, на андроид)

Квесты ( Скачать, квесты, на андроид)

Стрелялки ( Скачать, игры, стрелялки, на андроид)

Ролевые игры ( Скачать, ролевые игры, на андроид)

Башни ( Скачать, игры, башни, на андроид)

RPG ( Скачать, rpg, игры, на андроид)

Симуляторы ( Скачать, симуляторы, на андроид)

Стратегии ( Скачать, игры, стратегии, на андроид)

Играй на 2-их ( Скачать, игры, на 2, для двоих, на андроид)

Настольные игры ( Скачать, настольные игры, для андроид)

Виджеты ( Скачать, виджеты, на андроид)

Живые обои ( Скачать, живые обои, для андроид)

Требования к статьям:

длина: 500 символов;

ключевые слова: одна фраза из названия категории (прим. «Настольные игры»), ключевые слова из скобок (прим. «Скачать, настольные игры, для андроид»)

2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Игры на Андроид".

Ключевые слова: Скачать, игры, на андроид, android, бесплатно

10 лет назад
Alexander90
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$44
3 дня
Статьи написаны быстро и грамотно. Спасибо!
Очень адекватный и приятный заказчик. Четкое т.з., без лишних слов, но все подробно расписано. Оплата своевременная и быстро. Поняли друг друга с полуслова :) Надеюсь на длительное сотрудничество. 10 баллов из 10.
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