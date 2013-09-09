21 статей тематики "Игры на Андроид"

Статьи нужны на сайт.

1. Нужно забить описаниями 20 категорий с играми на Андроид:

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Симуляторы ( Скачать, симуляторы, на андроид)

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Требования к статьям:

длина: 500 символов;

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2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Игры на Андроид".

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