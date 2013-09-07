Написать продающий текст для лендинга.

Требуются статьи информационного содержания, тематика - покупка недвижимости в Подмосковье. Оплата 1,5$ за 1000 збп. При успешной работе возможно дальнейшее сотрудничество на другие темы, работы много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые контент менеджеры. Требуется довольно оперативно написать продающий текст для посадочной страницы. (landing page) Цену не загибайте. все подробности выбранному исполнителю.
от Вас цена и срок.
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