Написать продающий текст для лендинга.

КопирайтингЗавершен13 заявок168 просмотров
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Здравствуйте уважаемые контент менеджеры. Требуется довольно оперативно написать продающий текст для посадочной страницы. (landing page) Цену не загибайте. все подробности выбранному исполнителю.

от Вас цена и срок.

10 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо. Работа была сделана оперативно и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Данил - потрясающий заказчик и приятный в общении человек. Четко поставленное задание и ответы на все мои дополнительные вопросы, мгновенная оплата, всегда на связи - чего еще может желать душа копирайтера? Только продолжения взаимовыгодного сотрудничества :) Господа фрилансеры, рекомендую Вам принимать активное участие в проектах Данила!
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