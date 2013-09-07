Написать продающий текст для лендинга.

Данил - потрясающий заказчик и приятный в общении человек. Четко поставленное задание и ответы на все мои дополнительные вопросы, мгновенная оплата, всегда на связи - чего еще может желать душа копирайтера? Только продолжения взаимовыгодного сотрудничества :) Господа фрилансеры, рекомендую Вам принимать активное участие в проектах Данила!