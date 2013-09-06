Написание статей на игровую тематику

КопирайтингЗакрыт17 заявок186 просмотров
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Необходимо написание статей по игровой тематике.

Статьи на 2000 знаков без пробелов.

Статьи информационного характера, обзоры онлайн игры (от 1000 до 2000 знаков + добавление картинок в обзор).

Написание по 2-3 статьи каждый день. Работа на пол года - год.

Написание статей
10 лет назад
yu4yu
Юрий 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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