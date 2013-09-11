Копирайт текстов по оборудованию

Надо сделать уникальными описания для товаров (косметика). Средняя длинна описания 350 символов без пробелов. Работать будем: Я даю группу товаров на сайте, вы занимаетесь потом присылаете мне файлик 1) Название товара Новое описание 2) Название товара Новое описание Интересует за сколько вы ...