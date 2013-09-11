Копирайт текстов по оборудованию

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок139 просмотров
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Необходимо написать ряд текстов на тему оборудование по производству мебели.

Объем- 25тыс. зн.

Уникальность 95-100%.

Тексты должны быть продающими, практически полезными.

Предоставляю ТЗ с ключевыми словами.

Срок выполнения 5 дней.

Цена: 2 дол. за 1тыс. зн без пробелов

10 лет назад
tsyplakov
Сергей 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriy-7
58 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
Валерий быстро и качественно выполнил работу. Тексты написаны со знанием дела. Рекомендую!
Второй раз работаю с Сергеем. Второй раз только положительные эмоции от хорошего заказчика.Рекомендую, готов сотрудничать и дальше.
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