Написание анкоров с Html тегами

Группа авторов «Феникс» объявляет набор ответственных и креативных авторов для постоянного сотрудничества. Высокое качество и скорость выполнения работы предпочтительны. Если Вы новичок, но ответственный, исполнительный и пунктуальный человек - мы будем рады Вас принять. У нас много работы, ...