Написание анкоров с Html тегами

КопирайтингЗавершен7 заявок197 просмотров
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Требуется написать анкоры для сайтов в формате key.

Сайтов около 70, на каждый сайт нужно от 50 анкоров-ссылок.

HTML
10 лет назад
hazaina
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Несмотря на отсутствие качественного ТЗ с моей стороны, Максим уточнил все нюансы и выполнил задание неожиданно быстро и качественно. Без проблем и лишних разговоров подкорректировал конечный результат под мои требования. Рекомендую к сотрудничеству.
Дмитрий все описал, согласно ТЗ была выполнена работа. Успехов!
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