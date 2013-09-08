Написание анкоров с Html тегами

Нужны фрилансеры любых специальностей из любых регионов России, особенно из Москвы (Московской области), Санкт-Петербурга (или Ленинградской области), Казани (Татарстана), Калуги (Калужская область), Вологды (Вологодская область), Саратов (Саратовская область) для написания отзывов на яндекс-маркете. Оплата 40 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать анкоры для сайтов в формате key.
Сайтов около 70, на каждый сайт нужно от 50 анкоров-ссылок.
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