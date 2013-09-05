Группа авторов «Феникс» объявляет набор ответственных и креативных авторов для постоянного сотрудничества.

Высокое качество и скорость выполнения работы предпочтительны.

Если Вы новичок, но ответственный, исполнительный и пунктуальный человек - мы будем рады Вас принять.

У нас много работы, хватит всем. Объем работы Вы определяете сами.

Ждем Ваши заявки с контактными данными.

P.S. В заявке желательно указать стоимость и срок выполнения работы.