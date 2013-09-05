Шаблон для размножения: Реклама в метро

КопирайтингЗакрытнет заявок82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание

копирайт статьи + оформить как шаблон для размножения для генератора текстов

5 ссылок со статьи (4-ре постоянные ссылки и 5 с чередованием= всего 9 ключей)

5 вариантов фото (чередованием)

Исходный материал для статьи:

В метро разрешено рекламировать только автомобили

http://usolt.livejournal.com/674689.html

«Гема» занимает деньги для оплаты рекламы в метро Москвы

Компания не рассчитывала окупить контракт за первый год

10 лет назад
iinfo
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • 3 текста про сантехнику для дома

    $33

    Нужно 3 статьи о сантехнике для дома. От 2000 до 3000 знаков. Для всех статей: - регион читателя Москва - возраст читателя 25-35 лет - образование высшее - доходы средние и выше среднего уникальные, структурированные, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер/рерайтер на постоянной основе

    Проектов очень много - оплата происходит по такой схеме: 1) Моя компания через меня даёт ТЗ и чёткий срок выполнения работы 2) Вы выполняете задание 3) Оплачивается работа по вебмани или яндекс.деньги (сначала каждый день, после ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор околоссылочного текста

    Суть задания написания тематичного около-ссылочного текста в размере до 100-150 знаков. (2 предложения) В день даю по 50-150 ссылок, оплата за написание 50 около-ссылочных предложений 100 рублей ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вопросы и ответы - написать тексты

    Требуется написать текст вопросов и ответов объемом в 3000 знаков для компании которая предоставляет аренду автомобилей в Алматы. Вопросы предоставлю. Ответы на вопросы должны содержать ключевые слова.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Мое почтение! Требуется мастер текста для написания большого количества коммерческих статей. Очень большого количества статей. Объемы статей от 1.5 до 4 к. Расценки разные. Портфолио - наше все!

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст к сайту с вхождением ключевых слов

    нужно написать к 3-м страницам уникальные тексты с вхождением в текст ключевых слов, текст что уже на страницах лежит необходимо использовать, точней к нему надо дописать еще текст

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для сайта

    Нужно написать несколько статей для сайта по интернет маркетингу. Сразу указывайте ваши цены за 1000 знаков. И покажите работы, если есть схожие статьи. Примеры просьба давать только на схожую тематику.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Транскрипт трех видео

    Требуется сделать транскрипт трех интервью: http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад