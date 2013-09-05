Требуется копирайтер/рерайтер на постоянной основе

Суть задания написания тематичного около-ссылочного текста в размере до 100-150 знаков. (2 предложения) В день даю по 50-150 ссылок, оплата за написание 50 около-ссылочных предложений 100 рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проектов очень много - оплата происходит по такой схеме:
1) Моя компания через меня даёт ТЗ и чёткий срок выполнения работы
2) Вы выполняете задание
3) Оплачивается работа по вебмани или яндекс.деньги (сначала каждый день, после того как сработаемся - оплата один раз в неделю)
Сразу напишу кто мне нужен.
Копирайтер, который будет:
1) Писать уникальные тексты, без грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Если речь идет о рерайте, то он должен очень сильно отличаться от исходника (сохранена только общая мысль, вся структура, все обороты речи переделаны).
2) Сдавать все тексты ТОЧНО В СРОК.
3) Писать от 5 000 до 15-20 000 знаков в день (зависит от желания самого копирайтера)
4) Иметь опыт работы в написании текстов
5) Знать, что такое ключевые слова и как грамотно их вписывать в текст
Что я могу вам предложить?
1) Оплата за копирайтинг – 35 рублей за 1000 знаков без пробелов, рерайт 25-30 рублей за 1000 знаков без пробелов.
2) Постоянные заказы (c копирайтерами работаю уже 3 года, планирую ещё столько же)
3) Cвободный график работы
4) Вежливое общение, без хамства - очень люблю и уважаю хороших создателей уникальных материалов
5) Два выходных дня в неделю- любые по желанию копирайтера
- Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать текст вопросов и ответов объемом в 3000 знаков для компании которая предоставляет аренду автомобилей в Алматы. Вопросы предоставлю. Ответы на вопросы должны содержать ключевые слова.Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Требуется 1 текст - легенда о рекламном агентстве Краска. Нужен специалист с опытом и примерами!Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Мое почтение! Требуется мастер текста для написания большого количества коммерческих статей. Очень большого количества статей. Объемы статей от 1.5 до 4 к. Расценки разные. Портфолио - наше все!Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
нужно написать к 3-м страницам уникальные тексты с вхождением в текст ключевых слов, текст что уже на страницах лежит необходимо использовать, точней к нему надо дописать еще текстКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Требуется наполнение сайта SEO текстами. ТЗ буду предоставлять поэтапно, по каждому разделу отдельно. В один раздел входит от 3-х до 12 страниц.Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать несколько статей для сайта по интернет маркетингу. Сразу указывайте ваши цены за 1000 знаков. И покажите работы, если есть схожие статьи. Примеры просьба давать только на схожую тематику.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать транскрипт трех интервью: http://www.youtube.com/watch?v=9k5AONP37RQ http://www.youtube.com/watch?v=_jaFqEBYoYY http://www.youtube.com/watch?v=GXWKf8QN6DM Пожалуйста, укажите бюджет и срок исполнения. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен копирайтер, который будет писать описания к товарам (винтажная бижутерия). Объем каждого описания в знаках без пробелов - в среднем 500, плюс минут 200. Каждую неделю нужно от 15 до 25 описаний. Украшения все уникальные. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад