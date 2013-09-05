Требуется копирайтер/рерайтер на постоянной основе

КопирайтингЗакрыт21 заявка402 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проектов очень много - оплата происходит по такой схеме:

1) Моя компания через меня даёт ТЗ и чёткий срок выполнения работы

2) Вы выполняете задание

3) Оплачивается работа по вебмани или яндекс.деньги (сначала каждый день, после того как сработаемся - оплата один раз в неделю)

Сразу напишу кто мне нужен.

Копирайтер, который будет:

1) Писать уникальные тексты, без грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Если речь идет о рерайте, то он должен очень сильно отличаться от исходника (сохранена только общая мысль, вся структура, все обороты речи переделаны).

2) Сдавать все тексты ТОЧНО В СРОК.

3) Писать от 5 000 до 15-20 000 знаков в день (зависит от желания самого копирайтера)

4) Иметь опыт работы в написании текстов

5) Знать, что такое ключевые слова и как грамотно их вписывать в текст

Что я могу вам предложить?

1) Оплата за копирайтинг – 35 рублей за 1000 знаков без пробелов, рерайт 25-30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

2) Постоянные заказы (c копирайтерами работаю уже 3 года, планирую ещё столько же)

3) Cвободный график работы

4) Вежливое общение, без хамства - очень люблю и уважаю хороших создателей уникальных материалов

5) Два выходных дня в неделю- любые по желанию копирайтера

10 лет назад
IgorProffi
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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